Evinin önünde alkol alan grubu uyaran engelli hem darbedildi hem de otomobiline ateş edildi
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Evinin önünde alkol alan grubu uyaran engelli hem darbedildi hem de otomobiline ateş edildi

05.02.2021 12:52 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:59
Evinin önünde alkol alan grubu uyaran engelli hem darbedildi hem de otomobiline ateş edildi

BURSA'da kısıtlama saatinde, engelli Cengiz Altunsoy (45), evinin önünde alkol alan 10 kişilik grubu uyarmak isteyince darbedildi.

BURSA'da kısıtlama saatinde, engelli Cengiz Altunsoy (45), evinin önünde alkol alan 10 kişilik grubu uyarmak isteyince darbedildi. Kaçan saldırganlardan G.B., bir süre sonra geri gelerek Altunsoy'un park halindeki otomobiline pompalı tüfek ile ateş açtı.  Polis, G.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi, Bağlaraltı Mahallesi'nde yaşandı. Yüzde 80 engelli Cengiz Altunsoy, sokağa çıkma kısıtlamasında evinin önünde alkol alan 10 kişiyi 

uyarmak istedi. Altunsoy, yanına gittiği grupla tartışmaya başladı. Grupta bulunan G.B., Altunsoy'u darbetti. Gruptakiler kaçarken, Altunsoy, mahalleli tarafından evine götürüldü.  Ancak bir süre sonra kendisine ait araçla geri gelen G.B., Altunsoy'a ait 16 AED 439 plakalı otomobile, pompalı tüfek ile 3 el ateş etti. Havaya da ateş eden G.B., kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alan polis ekipler, olaydan bir saat sonra şüpheli G.B.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

'İDRAR YAPMAYIN DİYE UYARDIM'

Altunsoy, "Burada boş arazi var diye geliyorlar, tuvaletlerini yapıyorlar. Uyardığım için darbedildim. Aracıma ateş ettile. Ben onları, diye uyardım. Memur arkadaşlarımız ne gerekirse yapacak inşallah" dedi.

Evinin önünde alkol alan grubu uyaran engelli hem darbedildi hem de otomobiline ateş edildi
Evinin önünde alkol alan grubu uyaran engelli hem darbedildi hem de otomobiline ateş edildi
Evinin önünde alkol alan grubu uyaran engelli hem darbedildi hem de otomobiline ateş edildi
Evinin önünde alkol alan grubu uyaran engelli hem darbedildi hem de otomobiline ateş edildi
Evinin önünde alkol alan grubu uyaran engelli hem darbedildi hem de otomobiline ateş edildi
Evinin önünde alkol alan grubu uyaran engelli hem darbedildi hem de otomobiline ateş edildi
Evinin önünde alkol alan grubu uyaran engelli hem darbedildi hem de otomobiline ateş edildi
Evinin önünde alkol alan grubu uyaran engelli hem darbedildi hem de otomobiline ateş edildi
Evinin önünde alkol alan grubu uyaran engelli hem darbedildi hem de otomobiline ateş edildi
Evinin önünde alkol alan grubu uyaran engelli hem darbedildi hem de otomobiline ateş edildi
Evinin önünde alkol alan grubu uyaran engelli hem darbedildi hem de otomobiline ateş edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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