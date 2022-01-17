Son dakika haber... Evinin ikinci kat balkonundan düşen kadın öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Evinin ikinci kat balkonundan düşen kadın öldü

Son dakika haber... Evinin ikinci kat balkonundan düşen kadın öldü
Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde evinin ikinci kat balkonundan düşen Zeynep Süngü (77), hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde evinin ikinci kat balkonundan düşen Zeynep Süngü (77), hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynep Süngü, evinin ikinci kat balkonunda dengesini kaybedip zemine düştü. Yakınlarının ihbarıyla adrese gelen sağlık ekibi,  Süngü'yü ilk müdahale sonrası ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Süngü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Süngü'nün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Son Dakika Haberleri

Süngü, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title