Son dakika haber... Evinin ikinci kat balkonundan düşen kadın öldü

Son dakika gündem haberine göre GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde evinin ikinci kat balkonundan düşen Zeynep Süngü (77), hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde evinin ikinci kat balkonundan düşen Zeynep Süngü (77), hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynep Süngü, evinin ikinci kat balkonunda dengesini kaybedip zemine düştü. Yakınlarının ihbarıyla adrese gelen sağlık ekibi, Süngü'yü ilk müdahale sonrası ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Süngü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Süngü'nün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.