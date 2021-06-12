Son dakika haber! Evde yangın çıkardı, bıçakla kendisine zarar vermesine ekipler engel oldu
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Son dakika haber! Evde yangın çıkardı, bıçakla kendisine zarar vermesine ekipler engel oldu

Son dakika haber! Evde yangın çıkardı, bıçakla kendisine zarar vermesine ekipler engel oldu
Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre BURSA'da, psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilen Mustafa D. (25), kapısını kilitlediği dairesinde yangın çıkararak, balkonda elindeki bıçakla kendisine zarar vereceğini söyledi.

BURSA'da, psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilen Mustafa D. (25), kapısını kilitlediği dairesinde yangın çıkararak, balkonda elindeki bıçakla kendisine zarar vereceğini söyledi. İtfaiye ekibi, yangına müdahale ederken, kapıyı da kırarak Mustafa D.'nin polis tarafından dışarı çıkarılmasını sağladı.

Olay, saat 08.30 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. 4'üncü Güçlü Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairede yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mustafa D., balkondan bağırıp, kendisine zarar vereceğini söyledi. Mustafa D., kapısını kilitlediği evi ateşe verip, elindeki bıçakla balkona çıktı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, yangına dışarıdan müdahale ederken, kapıyı da kırarak Mustafa D.'nin polis tarafından dışarı çıkarılmasını sağladı. Alevler, kısa sürede söndürülürken, evden çıkarılan Mustafa D.'nin ambulansta sağlık kontrolü yapıldı. Mustafa D., daha sonra emniyete götürüldü.


Son dakika haber! Evde yangın çıkardı, bıçakla kendisine zarar vermesine ekipler engel oldu
Son dakika haber! Evde yangın çıkardı, bıçakla kendisine zarar vermesine ekipler engel oldu
Son dakika haber! Evde yangın çıkardı, bıçakla kendisine zarar vermesine ekipler engel oldu
Son dakika haber! Evde yangın çıkardı, bıçakla kendisine zarar vermesine ekipler engel oldu
Son dakika haber! Evde yangın çıkardı, bıçakla kendisine zarar vermesine ekipler engel oldu
Son dakika haber! Evde yangın çıkardı, bıçakla kendisine zarar vermesine ekipler engel oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan

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