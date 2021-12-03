Son dakika haber: 'Evde adalet hizmeti' uygulanan yaşlı çiftin davasında sanığa 4 yıl hapis

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da hakim, katip ve mübaşirden oluşan heyet, geçtiğimiz ay sağlık sorunları nedeniyle şikayetçi ve tanık oldukları olaya ilişkin duruşmaya katılamayan Hasan (81) ve Fatma Ergin (81) çiftinin, 60 kilometre uzaklıktaki evine giderek 'evde adalet hizmeti' kapsamında ifadelerini aldı. Olayla ilgili Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Tutuksuz sanık İ.E.'ye 'yağmaya teşebbüs' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yağmaya teşebbüs' suçundan açılan ve 1 tutuksuz sanığın yargılandığı davada şikayetçi Hasan Ergin ile tanık eşi Fatma Ergin, 1 ay önce duruşma için adliyeye çağrıldı. Ancak yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşayan çift, mazeret bildirerek adliyeye gidemedi. Bunun üzerine Ergin çiftinin, Adalet Bakanlığı'nca yürürlüğe konulan 'evde adalet hizmeti' kapsamında evlerinde ifadelerinin alınması kararlaştırdı. Karar üzerine ağır ceza mahkemesi üyesi hakim, katip ve mübaşirden oluşan heyet, kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Ortaköy ilçesinde kırsal bölgede ikamet eden çiftin yaşadığı eve gitti. Çiftin ifadelerini alan heyet, sonra Çorum Adliyesi'ne döndü.

Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 yıldır süren davada karar çıktı. Tutuksuz sanık İ.E. hakkında 'yağmaya teşebbüs" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.