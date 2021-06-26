Son dakika haber | Eskişehir'de zincirleme kaza; 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberler... Eskişehir'de zincirleme kaza; 1 ölü, 1 yaralıESKİŞEHİR'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, önündeki kamyona çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Vedat Abaylu hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Eskişehir'de zincirleme kaza; 1 ölü, 1 yaralı

ESKİŞEHİR'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, önündeki kamyona çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Vedat Abaylu hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Alpu karayolunda Yassıhöyük Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mahmut Öztürk (61), kullandığı 26 ACL 43 plakalı otomobille önce karşı yönden gelen Arif Çakıroğlu idaresindeki 26 TF 030 plakalı TIR'a, ardından yol kenarındaki su kanalı köprüsü demir korkuluklarına çarptı. Bu sırada Vedat Abaylu, kullandığı 03 ES 187 plakalı otomobille, kazayı görerek duran Rıdvan Dindar yönetimindeki 16 NJ 506 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri kamyona çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Abaylu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralı Mahmut Öztürk ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. TIR ve kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerine gelen savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Abaylu'nun cansız bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı