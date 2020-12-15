Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü
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Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü

15.12.2020 21:11 | Son Güncelleme: 15.12.2020 21:15

- Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu kadına otomobil çarptı.

- Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu kadına otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Mevlüt Şahinler idaresindeki 26 E 3145 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu Rime Laar'a çarptı. Kaza sonucunda Rime Laar'ın ayakkabıları yola savrulurken, ağır yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Laar, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü
Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü
Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü
Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞATAY GÜR

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