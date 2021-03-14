Son dakika haber! Eski eşinin sevgilisi tarafından vurulan genç adam hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Eski eşinin sevgilisi tarafından vurulan genç adam hayatını kaybetti

14.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:32
Son dakika haber! Eski eşinin sevgilisi tarafından vurulan genç adam hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da boşandığı fakat birlikte yaşadığı eski eşi tarafından sevgilisine silahla vurdurulan genç adam hayatını kaybetti.

Adana'da boşandığı fakat birlikte yaşadığı eski eşi tarafından sevgilisine silahla vurdurulan genç adam hayatını kaybetti. Genç adam bugün yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

3 Mart Çarşamba günü Ceyhan ilçesindeki bir apartmanda meydana gelen olayda, evinde oturan Ömer Çelebi (33) zilin çalması üzerine kapıyı açınca kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabanca ile ateş edilmesi sonucu yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Boşandığı ancak birlikte yaşadığı Gizem Y. (30) ve çocuğunun gözleri önünde vurulan Çelebi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Gizem Y.'yi ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü. Suçunu itiraf eden Gizem Y., bir süredir birlikte olduğu Şıhmüslüm K.'nın (26) 2 yıl önce boşandıkları ancak birlikte yaşadıkları eşi Ömer Çelebi'yi vurduğunu söyledi. Bunun üzerine Şıhmüslüm K. da gözaltına alındı. Gizem Y. azmettirici olmaktan, sevgilisi ise "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Adana Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden sanayi esnafı Ömer Çelebi, Ceyhan Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Çelebi'nin kızı 9 yaşındaki Duru'nun 'Baba gitme, baba beni bırakma, seni çok seviyorum' diye ağlaması yürekleri dağladı. - ADANA

Son dakika haber! Eski eşinin sevgilisi tarafından vurulan genç adam hayatını kaybetti
Son dakika haber! Eski eşinin sevgilisi tarafından vurulan genç adam hayatını kaybetti
Son dakika haber! Eski eşinin sevgilisi tarafından vurulan genç adam hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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