Eşini ve çocuklarını evden gönderip, 7'nci kattan ölüme atladı
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Eşini ve çocuklarını evden gönderip, 7'nci kattan ölüme atladı

09.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:14

Antalya'da Hakan U., "Kafamı dinleyeceğim" diyerek eşini ve iki çocuğunu evden gönderdikten sonra 7'nci kattan atlayarak yaşamına son verdi.

Saat 13.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi'ndeki 8 katlı binada meydana gelen olayda bir süredir psikolojik tedavi gören, bu yüzden malulen emekli olan Hakan U., eşi Elif U. ile iki çocuğunu "Kafamı dinleyeceğim" diyerek evden gönderdi.

Eşini ve çocuklarını evden gönderip, 7'nci kattan ölüme atladı

KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Hakan U., ailesiyle telefonla görüştükten sonra 7'nci kattaki evlerinin penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Hakan U.'yu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Eşini ve çocuklarını evden gönderip, 7'nci kattan ölüme atladı

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Adrese gelen sağlık ekipleri, Hakan U.'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Eşinin cansız bedenini gören Elif U., sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Elif U., güçlükle sakinleştirildi.

Hakan U.'nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Eşini ve çocuklarını evden gönderip, 7'nci kattan ölüme atladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

Haber Yorumları (2)
SAMİ: İntihar ve cinayet artı taciz hepsi arttı eski türkiyeyi arar hale geldik ahlak daha iyiydi saygı daha iyiydi. Kredi tuzağı ile vatandaşlar batağa çekiliyor uyuyanlar var.
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SEKOCAN: kim bilir ne derdi vardı garibin ALLAH rahmet eylesin
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