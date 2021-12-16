Esenyurt'ta yangında ölen çocukların cenazeleri adli tıptan alındı - Haberler
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Esenyurt'ta yangında ölen çocukların cenazeleri adli tıptan alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında ölen 4 çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından aileye teslim edildi.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında ölen 4 çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından aileye teslim edildi. Çocukların cenazeleri yarın kılınacak namazın ardından defnedilecek.

Esenyurt'ta Üçevler Mahallesi 887. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki Suriye uyruklu ailenin yaşadığı dairede çıkan yangında, anne yanına bir çocuğunu alarak kendini dışarı atarak yardım istemiş, geriye kalan 4 çocuğu ise alevlerin arasında kalarak can vermişti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmiş, sağlık ekipleri ise dairede kalan Ahmet (10), Besme (9), Şahin (4) ve Selva Shehabi (1) isimli çocuklar hayatlarını kaybettiğini belirlemişti. Hayatını kaybeden 4 çocuğun cenazesi ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından çocukların cenazeleri aileye teslim edildi.

"BİZE ASLINDA O GÜN FACİA OLDU"

Annenin kuzeni Ahmed Al Shehabi, "Çocukların annesi benim amcamın kızı oluyor. Yangın aslında sobadan çıkmadı, elektrik sobasından oldu diyorlar ama soba falan yok. Doğalgazda da böyle bir sıkıntı yok. Bilinmeyen bir sebeple olmuş, yani yangın bir anda çıktı. Dumandan annesi çıkmış dışarı, yardım istedi. Komşular da girdi bir çocuğu kurtardı. 4 çocuk içerde kaldı, zehirlenip öldüler maalesef. Üzülerek söylüyorum. Dumandan zehirlenmişler, çünkü bir ses falan çıkmamış. Bize aslında o gün facia oldu" diye konuştu.

"YANGIN ELEKTRİK SOBASINDAN ÇIKMADI"

Yangının elektrik sobasından çıkmadığını anlatan Ahmed Al Shehabi, "Aslında çok üzgünüm, yalan çok haber çıktı. Tekrar söylüyorum elektrik sobası yok. Soba yoktu, doğalgazda da bir şey yoktu. Annesi şu anda psikolojik olarak baya bozuk. Sağ kalan çocukla hastanede kaldım, durumu şuan iyi. Çocuğun taburcu olmasını bekliyoruz. Babaları cezaevinde. Babası hakkında yine yalan söylüyorlar, anne onu içeri tıktı diye. Ama o suçlu, şiddet uyguluyordu" diye konuştu.

Adli Tıp Kurumu'ndan alınan çocukların cenazeleri, Cuma günü Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Hacı Mustafa Güllü Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

(Medeni Topaloğlu-Hacer İnci/İHA)

Esenyurt'ta yangında ölen çocukların cenazeleri adli tıptan alındı

Esenyurt'ta yangında ölen çocukların cenazeleri adli tıptan alındı

Esenyurt'ta yangında ölen çocukların cenazeleri adli tıptan alındı

Esenyurt'ta yangında ölen çocukların cenazeleri adli tıptan alındı

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