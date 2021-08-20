Son dakika haber: Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında dört çocuk öldü
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Son dakika haber: Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında dört çocuk öldü

Son dakika haber: Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında dört çocuk öldü
Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde bulunan Kensafra köyüne saldırısında dört çocuk yaşamını yitirdi, iki sivil de yaralandı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde bulunan Kensafra köyüne saldırısında dört çocuk yaşamını yitirdi, iki sivil de yaralandı.

İdlib'in güneyindeki Biskle köyünde konuşlu rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplarının oluşturduğu rejim güçleri, aynı bölgedeki Kensafra köyünü karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

Sivil Savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, Cebel Zaviye bölgesindeki Kensafra köyüne saldırı sonucu dört çocuk yaşamını yitirdi, yaralanan iki sivil çevredeki hastaneye kaldırıldı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet

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