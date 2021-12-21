Son Dakika | KARLA MÜCADELE EKİPLERİ RAHATSIZLANAN VATANDAŞLARI HASTANEYE GÖTÜRDÜ

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (DHA) - ERZURUM Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolu kardan kapanan Köprüköy ilçesine bağlı Duatepe ve Tekman ilçesine bağlı Karlıca mahallesinde rahatsızlanan vatandaşları hastaneye yetiştirdi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, Köprüköy ilçesine bağlı Duatepe Mahallesi'nde bir kişinin rahatsızlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. İş makinelerinin açtığı yolla Duatepe Mahallesine ulaşan sağlık ekipleri, evinde rahatsızlanan Muzaffer Karaca'ya ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye götürdü. Kar yağışının etkili olduğu Tekman ilçesine bağlı Karlıca mahallesindeki Zülfinaz Demir de iş makinelerinin çalışması sonucu ambulansla alınarak hastaneye sevk edildi.