Son dakika haber! Erzincan'da 2 kişiyi öldüren zanlı, özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı
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Son dakika haber! Erzincan'da 2 kişiyi öldüren zanlı, özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı

Son dakika haber! Erzincan'da 2 kişiyi öldüren zanlı, özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Erzincan'da boşandığı eşinin 2 yakınını öldüren katil zanlısı, evinin balkonunda elindeki tüfekle teslim olmamak için 4 saat güvenlik güçlerine direndi.

Erzincan'da boşandığı eşinin 2 yakınını öldüren katil zanlısı, evinin balkonunda elindeki tüfekle teslim olmamak için 4 saat güvenlik güçlerine direndi. Alkol alıp sarhoş olan zanlı özel harekat polislerinin nefes kesen operasyonuyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Erzincan merkez Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 1,5 yıl önce eşinden boşanan Murat Bulut, Mertekli Mahallesi'nde ayrıldığı eşinin babası Ali Kurt'u (63) başından tüfekle vurarak öldürdü. Daha sonra Değirmendere Mahallesi'ne geçen zanlı, burada da Mustafa Yıldız'ı öldürdü. Ardından Geçit Mahallesi'ne evine gelen Murat Bulut, kirada oturduğu evinin balkonuna çıkarak elindeki tüfekle uzun süre alkol alıp, intihara teşebbüste bulundu. Yaklaşık 4 saat süren ikna çabalarında teslim olmayan zanlı, özel harekat polislerinin nefes kesen operasyonuyla evin içerisinde kıskıvrak yakalandı.Gözaltına alınan katil zanlısı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonu başından sonuna takip edip yöneten İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, başarılı operasyon sonunda güvenlik güçlerini tebrik etti.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, "Zanlı 2 kişiyi öldürdü. Başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" dedi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor. - ERZİNCAN

Son dakika haber! Erzincan'da 2 kişiyi öldüren zanlı, özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı
Son dakika haber! Erzincan'da 2 kişiyi öldüren zanlı, özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı
Son dakika haber! Erzincan'da 2 kişiyi öldüren zanlı, özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı
Son dakika haber! Erzincan'da 2 kişiyi öldüren zanlı, özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı
Son dakika haber! Erzincan'da 2 kişiyi öldüren zanlı, özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı
Son dakika haber! Erzincan'da 2 kişiyi öldüren zanlı, özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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