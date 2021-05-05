Son dakika haber: Ermeniler tarafından şehit edilen şairin adı yurda verildi
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Son dakika haber: Ermeniler tarafından şehit edilen şairin adı yurda verildi

Son dakika haber: Ermeniler tarafından şehit edilen şairin adı yurda verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kağızman'da yapımı tamamlanan 534 kişilik üniversite yurdunun adı 25 yaşında Ermeniler tarından şehit edilen Kağızmanlı Hıfsı adıyla tanınan aşık ve şair Hıfzının adı verildi.

Kağızman'da yapımı tamamlanan 534 kişilik üniversite yurdunun adı 25 yaşında Ermeniler tarından şehit edilen Kağızmanlı Hıfsı adıyla tanınan aşık ve şair Hıfzının adı verildi.

AK Parti Kars Milletvekilleri 65. Hükümet Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ve Tarım Orman Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç Kağızman'da yapımı tamamlanan bazı yatırmaları gezerek bilgi aldılar.

Kars genelinde olduğu gibi Kağızman'da da çok ciddi yatırımların ve projelerin hayata geçtiğini belirten Ahmet Arslan, 'Hizmete açılan 534 kişilik kız erkek üniversite yurdu bunlardan bir tanesi tam donanımlı ve oldukça modern bir mimariye sahip olan KYK yurdumuz bundan böyle ilçemize gelecek üniversite öğrencilerimizin barınma sorunu çözmüş olacak' dedi.

Arslan, Özelikle yurdumuzun adını Kağızman'da Ermeniler tarafından 1918 yılında elleri ve kolları bağlanarak 25 yaşında şehit edilen aşık ve şair Hıfzının adını verdik ki burada okuyan ve kalacak olan öğrencilerimiz bu ismi merak etsinler araştırsınlar ve Ermenilerin bu bölgede Müslümanlara nasıl zülüm ederek kıydıklarını öğrensinler' diye konuştu. - KARS

Son dakika haber: Ermeniler tarafından şehit edilen şairin adı yurda verildi
Son dakika haber: Ermeniler tarafından şehit edilen şairin adı yurda verildi
Son dakika haber: Ermeniler tarafından şehit edilen şairin adı yurda verildi
Son dakika haber: Ermeniler tarafından şehit edilen şairin adı yurda verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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