Son dakika haber... Endonezya'da yolcu gemisi battı: 6 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Endonezya'da yolcu gemisi battı: 6 ölü

Son dakika haber... Endonezya'da yolcu gemisi battı: 6 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Endonezya'nın Bali Adası açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Bali Adası açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Bali Adası açıklarında KMP Yunice adlı yolcu gemisi battı. Kazada ilk belirlemelere göre 6 yolcu hayatını kaybetti. Gemide 41 yolcu ve 15 mürettebatın bulunduğu belirtilirken, geminin Banyuwangi'deki Ketapang Limanı'ndan Bali Adası'ndaki Gilimanuk Limanı'na sefer yaptığı aktarıldı. Gilimanuk İlçe Polis Müdürü I Ketutu Gede Adi Wibawa ise yaptığı açıklamada, "3 erkek ve 3 kadın olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, birçok yolcunun ise batan gemiden yakınlardaki başka bir feribota yüzerek kurtulduğu görüldü. - JAKARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Fahrettin Koca Vladimir Putin Mehmet Özhaseki
Magazin Ezgi Mola Şener Şen Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Aziz Yıldırım Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Endonezya'da yolcu gemisi battı: 6 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 18:22:31. #1.14#

title