Son dakika haber... Emniyetten jandarmaya gelin
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Son dakika haber... Emniyetten jandarmaya gelin

Son dakika haber... Emniyetten jandarmaya gelin
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi... Samsun'un 19 ilçesinde emniyet, jandarmaya gelin verdi.

Samsun'un 19 ilçesinde emniyet, jandarmaya gelin verdi.

19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Şevval Koçyiğit ile 19 Mayıs İlçe jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Yunus Gürcan, düzenlenen nikah merasimiyle dünya evine girdi. Genç çiftin nikahını 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu kıyarken, şahitliklerini ise İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Komiser Emrah Demir yaptı.

Genç çift nikah sonrası mutluluk pozları verdi. - SAMSUN

Son dakika haber... Emniyetten jandarmaya gelin
Son dakika haber... Emniyetten jandarmaya gelin

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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