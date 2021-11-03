Son dakika haber | Emniyet Müdürlüğünün projesi kapsamında öğrenciler Çanakkale'yi gezdi

ÇANAKKALE (AA) - İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğünün, çocuklarda milli birlik ve beraberlik duygusunun pekiştirilmesi amacıyla yürüttüğü "Biz İzmiriz-3" projesi kapsamında öğrenciler, polislerin rehberliğinde Çanakkale'yi gezdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamındaki organizasyonla, Aliağa İlçesi 80. Yıl Çamlık ve Şehit Sebahattin Karakaplan ortaokullarından toplam 34 öğrenci, Çanakkale'ye gitti.

Tur kapsamında 57. Alay Şehitliği, Kilitbahir Kalesi, Alçıtepe, Conk Bayırı, Şahindere Sargı Yeri, Rumeli ve Mecidiye Tabyaları, Yahya Çavuş Şehitliği, Deniz Müzesi ve Nusret Mayın Gemisi gezildi. Ayrıca öğrenciler, kentin turistik merkezlerini görme imkanı da buldu.