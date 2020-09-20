Emekli polis memurunun otomobilinden 61 kilo 750 gram eroin çıktı
Erzurum'da emekli polisin kullandığı otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada, aracın çamurluğuna yapılmış özel bölümde gizlenen 61 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.
20.09.2020 18:24 | Son Güncelleme: 20.09.2020 19:06
Erzurum'da uygulama noktasında polis ekipleri tarafından durdurulan emekli polisin aracından 61 kilo 750 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Erzurum Aşkale uygulama noktasında alınan istihbarat sonucu Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından emekli polis S.N.A. yönetimindeki 34 HR 3384 plakalı otomobil durduruldu.
61 KİLO 750 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ
Narkotik köpeği 'Dük' ile otomobilde yapılan aramada, aracın çamurluğuna yapılmış özel bölümde gizlenen 61 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.
Emekli polis S.N.A. gözaltına alındı.
Kaynak: İHA