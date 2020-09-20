Emekli polis memurunun otomobilinden 61 kilo 750 gram eroin çıktı
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Emekli polis memurunun otomobilinden 61 kilo 750 gram eroin çıktı

Erzurum'da emekli polisin kullandığı otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada, aracın çamurluğuna yapılmış özel bölümde gizlenen 61 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.

20.09.2020 18:24 | Son Güncelleme: 20.09.2020 19:06

Erzurum'da uygulama noktasında polis ekipleri tarafından durdurulan emekli polisin aracından 61 kilo 750 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Erzurum Aşkale uygulama noktasında alınan istihbarat sonucu Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından emekli polis S.N.A. yönetimindeki 34 HR 3384 plakalı otomobil durduruldu.

Emekli polisin aracından 61 kilo 750 gram eroin çıktı

61 KİLO 750 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik köpeği 'Dük' ile otomobilde yapılan aramada, aracın çamurluğuna yapılmış özel bölümde gizlenen 61 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.

Emekli polis S.N.A. gözaltına alındı.

Emekli polis memurunun otomobilinden 61 kilo 750 gram eroin çıktı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
OĞUZ: belliki adam son çare olarak bunu görmüş maddi sıkıntısı olsa bile yapılacak bir iş değil. insanlık sucudur bu
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