Son dakika haberleri! ELİF ÇAKAL'IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ ARANAN 2 KİŞİ TESLİM OLDU
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Son dakika haberleri! ELİF ÇAKAL'IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ ARANAN 2 KİŞİ TESLİM OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: SULTANGAZİ'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın şüpheli ölümüyle ilgili aranan 2 kişi teslim oldu.

SULTANGAZİ'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın şüpheli ölümüyle ilgili aranan 2 kişi teslim oldu.

Sultangazi Cebeci Taş Ocakları mevkiinde uçurumda cesedi bulunan Elif Çakal'in ölümüyle ilgili soruşturmada ortaya çıkan görüntüler sonrası yanındaki 2'si kadın 4 arkadaşı hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarılmıştı. Adliyeye sevk edilen Senem T. (17) tutuklanırken diğer kız arkadaşı T.Y. (15) ise Ev Hapsi şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan G.K. (22) ve U.B. (21) ise yaklaşık 1 hafta sonra teslim oldu. G.K. ve U.B.'nin Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde savcıya ifade verdiği belirtildi.

Son dakika haberleri! ELİF ÇAKAL'IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ ARANAN 2 KİŞİ TESLİM OLDU
Son dakika haberleri! ELİF ÇAKAL'IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ ARANAN 2 KİŞİ TESLİM OLDU
Son dakika haberleri! ELİF ÇAKAL'IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ ARANAN 2 KİŞİ TESLİM OLDU
Son dakika haberleri! ELİF ÇAKAL'IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ ARANAN 2 KİŞİ TESLİM OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberleri! ELİF ÇAKAL'IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ ARANAN 2 KİŞİ TESLİM OLDU - Haberler
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