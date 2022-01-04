Son dakika haber! Elazığ'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Elazığ'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
MALATYA (AA) - Elazığ'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Malatya Caddesi'nden kent merkezine doğru seyreden Y.Ş. idaresindeki 23 BC 626 plakalı hafif ticari araç, Tofaş Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yasin Çok'a çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çok'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücü Y.Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Çok'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet