Son dakika haber... Elazığ'da depremin ardından 381 konut daha tamamlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Elazığ'da depremin ardından 381 konut daha tamamlandı

Son dakika haberleri: Elazığ'da depremin ardından 381 konut daha tamamlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödeme planlarını açıkladığı konutlar drone ile görüntülendi Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrasında depremden etkilenen vatandaşlar için Yazıkonak Beldesinde yapımına başlanan 381 konut daha tamamlandı.

21.09.2020 19:50 | Son Güncelleme: 21.09.2020 19:57

Elazığ'da depremin ardından 381 konut daha tamamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödeme planlarını açıkladığı konutlar drone ile görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrasında depremden etkilenen vatandaşlar için Yazıkonak Beldesinde yapımına başlanan 381 konut daha tamamlandı. Bu konutların da tamamlanmasıyla kısa sürede hak sahiplerine verilecek daire sayısı bin 341'e yükselirken,yıl sonuna kadar bu rakamın 8 bine ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 20 bin civarında konutun inşa edilmesi için depremin hemen ardından çalışma başlatıldı. Bu kapsamda şehir merkezinde tamamlanan Dilek ile Petek Sitelerinin olduğu yerde 179 daire ve Bizmişen bölgesinde ise 781 daireli konutlarının ardından Yazıkonak Beldesinde yapımına başlanan 32 bloktan oluşan 381 konut, 1 Cami ve 10 iş yerinin inşaatı bitti. Peyzaj çalışmalarının yapıldığı beldede, kısa süre içerisinde hak sahibi vatandaşlara evlerin teslim edilmesinin planlandığı aktarıldı.

Yapılan konutlar hakkında bilgi veren Saha Şefi Taha Selvi, " 24 Ocak Elazığ depreminin hemen akabinde Yazıkonak'taki projemize başladık. Projemizde 225 tane 2+1, 156 tane de 3+1 daireler bulunuyor. Ayrıca bir adet cami ve 10 dükkan bulunmaktadır. Projelerimiz 6 ay süre içerisinde hızlı bir şekilde yapımına başladık ve 6 aydan önce tamamladık. 17 Eylül itibariyle de geçici kabul süreci başlatılacaktır. 20-25 gün içerisinde dolgun peyzaj, sosyal alanlar, parklar ve açık oto parklarıyla güzel bir projeyi hak sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.

Sahada 500 kişi ile çalışma yaptıklarını aktaran Selvi, "Totalde ise burada bin kişi çalıştı. Kış gelmeden depremzede vatandaşlara, evlerine yerleştirmeyi umut ediyoruz. İnşallah 20 gün içerisinde hak sahiplerine evlerini teslim edeceğiz. Şuanda projemiz tamamlanmış olup peyzaj çalışmaları yapılmaktadır. Burası Elazığ'da Sürsürü ve Bızmişen'den sonra üçüncü başlayan ve biten bir proje oldu" diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber... Elazığ'da depremin ardından 381 konut daha tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Halife Hafter Mustafa Şentop Mustafa Destici Erol Mütercimler
Magazin Hazal Kaya Halil Sezai Deniz Akkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Fatih Terim Rıza Çalımbay Mehmet Özdilek Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Bursa Çocuk Atama
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Elazığ'da depremin ardından 381 konut daha tamamlandı - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 19:59:23. #1.15#
title