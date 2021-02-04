Son dakika haberi... AFYONKARAHİSAR - El Bab'da şehit düşen Jandarma Kıdemli Başçavuş Demirel'in ailesine acı haber ulaştı
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Son dakika haberi... AFYONKARAHİSAR - El Bab'da şehit düşen Jandarma Kıdemli Başçavuş Demirel'in ailesine acı haber ulaştı

04.02.2021 18:03 | Son Güncelleme: 04.02.2021 18:15

Son dakika haberler: Suriye'nin El Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi Aşağıyenice köyündeki ailesine şehadet haberi verildi.

Suriye'nin El Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi Aşağıyenice köyündeki ailesine şehadet haberi verildi.

Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Halit Gülten, Dazkırı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Hüseyin Özdoğan ile İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Gökhan Durak, 42 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in şehadet haberini, Aşağıyenice köyündeki baba Mehmet ve anne Meryem Demirel'e ulaştırdı.

Şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Demirel'in evli ve iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi... AFYONKARAHİSAR - El Bab'da şehit düşen Jandarma Kıdemli Başçavuş Demirel'in ailesine acı haber ulaştı
Son dakika haberi... AFYONKARAHİSAR - El Bab'da şehit düşen Jandarma Kıdemli Başçavuş Demirel'in ailesine acı haber ulaştı
Son dakika haberi... AFYONKARAHİSAR - El Bab'da şehit düşen Jandarma Kıdemli Başçavuş Demirel'in ailesine acı haber ulaştı
Son dakika haberi... AFYONKARAHİSAR - El Bab'da şehit düşen Jandarma Kıdemli Başçavuş Demirel'in ailesine acı haber ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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