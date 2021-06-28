Son dakika haber... Efeler Belediyesi selin etkili olduğu mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor
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Son dakika haber... Efeler Belediyesi selin etkili olduğu mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor

Son dakika haber... Efeler Belediyesi selin etkili olduğu mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, selin etkili olduğu mahallelerin yaralarını hızla sararak, mağduriyetin önüne geçiyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, selin etkili olduğu mahallelerin yaralarını hızla sararak, mağduriyetin önüne geçiyor.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Atay'ın talimatıyla afet yaşanan Efeler ilçesine bağlı, Aşağıkayacık, Ortakayacık, Yukarıkayacık, Balıkköy, Musluca, Terziler, Zeytinköy, Konuklu ve Umurlu Mahallelerinde çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Vatandaşlar, kepçe, greyder gibi ihtiyaç duyulan araç ve gereçlerle belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Başkan Atay'a teşekkür etti. Sel felaketinden etkilenen vatandaşlar şöyle konuştu;

"Yaşadığımız afet sonrası Efeler Belediyesi imdadımıza yetişti. İncir ve zeytin bahçelerimizdeki işlerimiz için yaylaya çıkmıştık ve yaşanan selden sonra orada mahsur kaldık. Efeler Belediyesi'nin ekipleri çok hızlı bir şekilde bizleri mahsur kaldığımız yerlerden kurtardı. Kullanılamaz hale gelen yollarımız kepçe ve greyderler ile hızlıca açıldı, yollarımızda yenileme çalışmaları devam ediyor. Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'dan Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ederiz." - AYDIN

Son dakika haber... Efeler Belediyesi selin etkili olduğu mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor
Son dakika haber... Efeler Belediyesi selin etkili olduğu mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor
Son dakika haber... Efeler Belediyesi selin etkili olduğu mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor
Son dakika haber... Efeler Belediyesi selin etkili olduğu mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor
Son dakika haber... Efeler Belediyesi selin etkili olduğu mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor
Son dakika haber... Efeler Belediyesi selin etkili olduğu mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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