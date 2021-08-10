Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili 2. şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili 2. şüpheli M.A. hakkında yakalama karar çıkarıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili 2. şüpheli M.A. hakkında yakalama karar çıkarıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Eda Nur Kaplan'ın 7 Ağustos 2021 tarihinde yüksekten düşme neticesinde hayatını kaybetmesi ve adı geçenin cinsel saldırı suçuna ilişkin olarak yaptığı müracaatı ile başlatılan soruşturmaların, olayların birbiriyle bağlantılı olması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda Başsavcılığımız talimatıyla dün gözaltına alınan şüpheli Y.G.'ye, tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince konutu terk etmeme ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirleri uygulanmış olup karara Başsavcılığımız tarafından derhal itiraz edilmiştir. Ayrıca diğer şüpheli M.A. hakkında Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarılmıştır. Her iki soruşturma da titizlikle devam etmektedir" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı