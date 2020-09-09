Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği tarım aracı devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği tarım aracı devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Düzce'de, pat pat adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

09.09.2020 16:48 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:56

Düzce'ye bağlı Kavakbıçkı Köyü'nde meydana gelen kazada, fındık bahçesinden dönen Melike Bulut idaresindeki pat pat adı verilen tarım aracı sürücüsünün virajda hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, devrilen aracın altında kalan Elif Başoğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, Melike Bulut, Nebahat Ataseven, Dilara Yılmaz, Merve Bulut ve Şevval Bulut yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 5 kişiyi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği tarım aracı devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Şener Ferhat Göçer Tayanç Ayaydın Melisa Aslı Pamuk
Spor Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Ricardo Quaresma Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Milli Market Antalya
Şu an buradasınız: Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği tarım aracı devrildi: 1 ölü, 5 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 17:56:42. #1.15#
title