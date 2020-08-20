Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz Gaziantep'te lise öğrencisi 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüne sebep olmakla suçlanan Mehmet Kaplan'ın avukatı Enes Akbulut, soruşturma dosyasındaki gizlilik kararına itiraz etti.

13 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Kaplan'a ait apartmanın 4. katından düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüne sebep olmakla suçlanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mehmet Kaplan'ın avukatı Enes Akbulut, gerek kamuoyunun adil yargılama konusunda şüphe duymaması gerekse de müvekkilinin adil yargılanma hakkı kapsamında, soruşturma dosyasındaki gizlilik kararının kaldırılması için gerekli başvuruyu yaptığını açıkladı.

MEHMET KAPLAN'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Av. Enes Akbulut yaptığı yazılı açıklamada, "Müvekkilim Mehmet Kaplan'ın, Duygu Delen'in vefatı ile sonuçlanan üzücü olayda Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı kamuoyunca bilinmektedir. Öncelikle, müvekkilim Mehmet Kaplan ve şahsım adına acı kayıplarından dolayı müteveffanın kederli ailesine başsağlığı diliyor, derin üzüntülerimizi bildirmek istiyorum. Gerek kamuoyunun adil yargılama konusunda şüphe duymaması gerekse de müvekkilimin adil yargılanma hakkı kapsamında soruşturma dosyasındaki gizlilik kararının kaldırılması için gerekli başvurumu yaptım. Ayrıca, mahkeme süreci boyunca da ihtiyaç duyulması durumunda kamuoyuna yazılı açıklama yapmaya devam edeceğim. Tüm ülkeyi acı ve üzüntüye boğan olayın aydınlatılarak adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA