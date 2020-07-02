Son dakika haber! Düğünler Kovid-19 tedbirleriyle yapılmaya başlandı
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Son dakika haber! Düğünler Kovid-19 tedbirleriyle yapılmaya başlandı

Bir son dakika haberine göre Keşan ilçesinde bir sünnet düğünü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında gerçekleştirildi.

02.07.2020 02:02 | Son Güncelleme: 02.07.2020 02:07

Keşan ilçesinde bir sünnet düğünü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında gerçekleştirildi.

Ersin ve Fatma Ercan çiftinin çocukları Tuna ve Doruk'un sünnet düğününe gelen davetliler, açık hava düğün salonu girişinde görevlilerce karşılandı.

Ateşleri ölçülen ve dezenfektan tutulan davetliler, sosyal mesafe kuralına uymaya çalıştı.

Halay çekilmeyen, oyun havaları eşliğinde eğlenilen düğünde davetliler, takıları girişteki sandığa bıraktı.

Düğün salonu işletmecisi Hanife Akça, gazetecilere yaptığı açıklamada, masaların arasında 2'şer metre, sandalyeler arasında ise 60 santimetre mesafe bıraktıklarını söyledi.

Servislerin de kapalı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirten Akça, "Bakanlığımızın genelgesine uyarak ilk düğünümüzü gerçekleştirdik." dedi.

Anne Ercan ise düğünün Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, davetlilere teşekkür etti.

Baba Ercan da kurallara uyulmasından mutlu olduklarını vurgulayarak, "Düğüne katılanlar kurallara uydu. Darısı tüm düğün yapacakların başına." diye konuştu.

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Son dakika haber! Düğünler Kovid-19 tedbirleriyle yapılmaya başlandı

Kaynak: AA

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