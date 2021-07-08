Son dakika haber | Düğünde dans ederken fenalaşan İrem, hastanede yaşamını yitirdi

Edinilen son dakika haberine göre ANTALYA'da ailesiyle gittiği düğünde dans ederken fenalaşan İrem Kaplan (15), hastanede yaşamını yitirdi.

ANTALYA'da ailesiyle gittiği düğünde dans ederken fenalaşan İrem Kaplan (15), hastanede yaşamını yitirdi. Kızının cenazesi morgdan alınırken Filiz Kaplan, "Ben sensiz ne yaparım, beni bırakıp, nerelere gittin" diye gözyaşı döktü. Kaplan'ın, daha önce kalp ameliyatı geçirdiği öğrenildi.

Olay, dün akşam Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Kardeş Kentler Bulvarı kavşağında bulunan düğün salonunda meydana geldi. Ailesiyle komşularının düğününe giden İrem Kaplan, sahneye çıkıp, dans etmeye başladığı sırada aniden bayıldı. Kaplan'a ilk müdahaleyi düğün salonunda bulunanlar yaparken, sağlık ekiplerine bilgi verildi. Kısa sürede gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan İrem Kaplan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastaneden alınan Kaplan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

11'İNCİ SINIF ÖĞRENCİSİ

Anne Filiz Kaplan, kızının cenazesinin morgdan alınması sırasında gözyaşı döktü. Kaplan, "Ben sensiz ne yaparım, beni bırakıp, nerelere gittin" dedi. Daha önce kalbinden ameliyat geçirdiği belirtilen İrem'in başarılı bir öğrenci olduğu ve 11'inci sınıfa geçtiği öğrenildi. Kaplan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Kırıkkale'ye gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları