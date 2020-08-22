Son dakika haber... Doğum yaptıran polis memuru: O an şoka girdim, Allah yardım etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Doğum yaptıran polis memuru: O an şoka girdim, Allah yardım etti

Son dakika gündem haberine göre ADANA'da, hastane yolunda sancıları tutan Hüsne Aslan'a uygulama noktasında, otomobil içinde doğum yaptıran 20 yıllık polis memuru 2 çocuk annnesi Demet Çubukçu (42), "O an şoka girdim ancak Allah yardım etti" dedi.

Son dakika haber... Doğum yaptıran polis memuru: O an şoka girdim, Allah yardım etti
22.08.2020 11:39 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:43

ADANA'da, hastane yolunda sancıları tutan Hüsne Aslan'a uygulama noktasında, otomobil içinde doğum yaptıran 20 yıllık polis memuru 2 çocuk annnesi Demet Çubukçu (42), "O an şoka girdim ancak Allah yardım etti" dedi.

Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde yaşayan hamile Hüsne Aslan'ın, 19 Ağustos günü sancısı başladı. Koca Cebrail Aslan eşini otomobiliyle hastaneye götürmek istedi. Ancak çift hastane yolundayken doğum başladı. Koca otomobili, yol üzerindeki uygulama noktasında durdurarak, yardım istedi. Yardıma koşan polis memuru Demet Çubukçu, Hüsne Aslan'a doğum yaptırdı. Polis memurunun kollarına doğan bebek ile anne, gelen sağlık görevlilerince Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ne götürüldü. Aslan ailesi, bebeklerine polis memuru Demet Çubukçu'nun adını verdi.

'ALLAH YARDIM ETTİ'DHA'ya konuşan polis memuru Demet Çubukçu, isminin verildiği bebeği sürekli ziyaret edeceğini söyledi. Otomobilde doğum yapmak üzere olan anneyi görünce şoka girdiğini, önce ilk yardım eğitimi almadığı için tereddüt ettiğini anlatan Çubukcu, şunları ifade etti:

"Güzel bir duygu. Bir polis olarak, bir anne olarak ve bir kadın olarak duygularımı tarif edemiyorum. Gurur verici bir olay. İlk yardım istediklerinde bir polis olarak yardım etmem mümkün değildi ancak onlar hastaye gitmenin artık çok geç olacağını söyledi. Baktık ki bebek dünyaya gelmek istiyor, şartlar da bizi onu dünyaya getirmeye yöneltti. İlk yardım eğitimim yok ama o müdahaleyi o an yapmam gerekiyordu. Mecbur kaldım. Allah yardım etti. Bebeği kucağıma aldığım an en enfes duyguydu, bende kalan en iyi yanı o oldu. Bebeğin adını Demet koydular. Önceki gün kontrol noktasına geldiler, ben de sık sık bebeği ziyaret edeceğim. Sonuçta ortada iki can vardı, onları öyle bırakamazdım. Sağlıklı bir doğum oldu, son derece mutluyum."  

 


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
KENAN KARACA: polisi ezmeyi bilir amirleri bunuda konusalım
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı Magazin
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz Ekonomi
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı 3. Sayfa
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi Ekonomi
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi Ekonomi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra 'Kaç sene yetiyor?' sorusunu sordu Magazin
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra "Kaç sene yetiyor?" sorusunu sordu
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Trafikte dehşet anları kamerada! 'Polisim' diyerek önünü kesti, 5 yerinden bıçakladı
Trafikte dehşet anları kamerada! "Polisim" diyerek önünü kesti, 5 yerinden bıçakladı
İkinci el cep telefonu ve tabletlerin satışında yeni dönem: Cihazlar artık garantili satılacak
İkinci el cep telefonu ve tabletlerin satışında yeni dönem: Cihazlar artık garantili satılacak
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Telefon çalan zanlı, duyanları hayrete düşürdü: Cezalar bizi yıldıramaz ancak yıpratır
Telefon çalan zanlı, duyanları hayrete düşürdü: Cezalar bizi yıldıramaz ancak yıpratır
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
İşte Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfine ilişkin tüm Türkiye'nin merak ettiği 5 soru ve yanıtı
İşte Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfine ilişkin tüm Türkiye'nin merak ettiği 5 soru ve yanıtı
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı
Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı
Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı
Beşiktaş, Güven Yalçın karşılığında Jahovic'i transfer etmeyi planlıyor
Beşiktaş, Güven Yalçın karşılığında Jahovic'i transfer etmeyi planlıyor
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Kocası tarafından öldürülmüştü! Ölümüne, 'Sürpriz yapacağım' diyerek götürülmüş
Kocası tarafından öldürülmüştü! Ölümüne, "Sürpriz yapacağım" diyerek götürülmüş
MasterChef Türkiye'nin ilk para ödülünü kazanan takım belli oldu
MasterChef Türkiye'nin ilk para ödülünü kazanan takım belli oldu
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Berat Albayrak Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Saylak Halit Ergenç Murat Dalkılıç Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Caner Erkin Metin Oktay Eddie Newton Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Fatih Bakan Enerji Doğalgaz
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Doğum yaptıran polis memuru: O an şoka girdim, Allah yardım etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 11:52:34. #1.15#
title