Sokaklar boş kaldı
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Sokaklar boş kaldı

06.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 06.12.2020 11:29

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına Mersin'de büyük oranda uyuluyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına Mersin'de büyük oranda uyuluyor.

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cuma akşamı 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlama kapsamında aldığı önlemleri cadde ve sokaklarda sürdürdü.

Kentin en hareketli noktalarından Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve Adnan Menderes Bulvarı'nda sessizlik devam etti.

Sahil bandındaki oturma grupları ve yürüyüş parkurlarında sakinlik gözlemlenirken, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Mersin İdmanyurdu meydanları boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasından sınırlı olarak muaf tutulan evcil hayvan sahipleri de kedi ve köpeklerini gezdirdi.

Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı
Sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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