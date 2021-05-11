Son dakika haber! Diyarbakır polisinden Türk Kızılaya kan bağışı
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Son dakika haber! Diyarbakır polisinden Türk Kızılaya kan bağışı

Son dakika haber! Diyarbakır polisinden Türk Kızılaya kan bağışı
Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve çok sayıda polis, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve çok sayıda polis, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, ramazan ayında kan stoklarını artırmak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine kan bağış çadırı kurdu.

Bu kapsamda kampanyaya destek olan İl Emniyet Müdürü Yaman ile polisler kan bağışı yaptı.

Yaman, burada yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve ramazan ayı nedeniyle kan bağışında düşüş olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Kan stoklarını artırmak ve kampanyaya destek olmak amacıyla bağışta bulunduklarını anlatan Yaman, şöyle konuştu:

"Mesai arkadaşlarımız çok yoğun bir mesai içerisindeler. Bir taraftan suç ve suçlu ile mücadele ediyor, bir taraftan salgın dolayısıyla alınan yoğun tedbirlerde görev alıyor. Arkadaşlarımız bu yoğunluk içerisinde dahi kampanyayı duyunca hiç tereddüt etmeden gönüllü oldular. Şu ana kadar 270 ünite kan verildi ve devam ediyor. İnşallah bunun çok daha fazlası olacak."

Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Naif Yılmaz ise Diyarbakır'daki kan stoklarında acil ihtiyacı karşılayacak seviyeye ulaştıklarını söyledi.

Kan bağışında bulunan polislere teşekkür eden Yılmaz, "Dar zamanlarımızda her zaman yanımızda gördüğümüz emniyet mensuplarımızı bugün de yanımızda gördük, bizi yalnız bırakmadılar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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