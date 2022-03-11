Diyarbakır'da kuyumcu soygunu kamerada

DİYARBAKIR Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kuyumcu dükkanına altın almak için giren şahıs, seçtiği 4 adet altın bileziği cebine koyduktan sonra belinden çektiği tabancayı işyeri sahibine doğrulttuktan sonra kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan kuyumcuya giren şüpheli, altın bilezik alacağını belirterek, işyeri sahibi de çıkararak gösterdi. Bu sırada 4 altın bileziği cebine koyan şüpheli, üzerinde taşıdığı silahı çıkarıp işyeri sahibine doğrulttu. Çevrede bulunan diğer işyeri sahiplerinin olayı görmesi üzerine şüpheli panikleyerek işyerinin yan tarafında bulunan sokağa girdi. Peşinden silahını alarak çıkan işyeri sahibi ise havaya 3 el ateş ederek durdurmak istedi. Şüpheli durmayarak izini kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, incelemede bulunarak güvenlik kamerasında eşkalini tespit ettiği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan, Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, üyelerinin yanına geçerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. DİKO Başkanı Yüksel, olay anından itibaren Asayiş müdürünün, Yenişehir polis amiri ve ekiplerinin yanlarından bulunmasından memnun olduklarını belirterek teşekkür ettiğini bildirdi.