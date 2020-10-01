Diyarbakır'da 3 farklı noktada bomba alarmı polisi harekete geçirdi

Diyarbakır'da, kimliği belirsiz kişilerce biri markete atılmak istenirken caddeye düşen ses bombası, 2'si de yol ortasına bırakılmış şüpheli paket olmak üzere kentin 3 farklı noktasında yaşanan olaylar, polisi harekete geçirdi. Bomba süsü verilen paketler kontrollü şekilde patlatılırken, polis şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.