Son dakika haberi: Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor - Haberler
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Son dakika haberi: Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 853'üncü gününde sürüyor.

Oğlu Yavuz için eylemi sürdüren anne Sevgi Çağmar, oğlunun üniversitede okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Çağmar, 7 yıldır oğlundan haber alamadığını ifade ederek, "İnşallah terörü bitireceğiz. Oğlum gelene kadar buradan gitmiyorum. 7 senedir bu hasreti, bu acıyı çekiyoruz. HDP ve PKK, yeter artık evlatlarımızı bırakın." dedi.

Anne Çağmar, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Diyarbakır'dan 6 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Mahsun Yıldız için oturma eylemi yapan ağabey Serdar Yıldız da kardeşine kavuşmak istediğini belirtti.

6 yıldır kardeşinden haber alamadığını dile getiren Yıldız, "Kardeşimi HDP'den ve PKK'dan istiyorum. Kardeşimi ve diğer kardeşlerimizi almadan bu eylemi bırakmayacağız." diye konuştu.

Son dakika haberi: Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Son dakika haberi: Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Son dakika haberi: Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Son dakika haberi: Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri

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