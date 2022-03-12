Son dakika haber... Dışişleri Bakanlığı: "(Yemen'de) Sana Türk Şehitlik Anıtı'na 12 Mart sabahı Huti unsurlarınca gerçekleştirilen ve tahribata yol açan hain saldırıyı...
AA - Emre Karaca - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı: "(Yemen'de) Sana Türk Şehitlik Anıtı'na 12 Mart sabahı Huti unsurlarınca gerçekleştirilen ve tahribata yol açan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz"
Dışişleri Bakanlığı : "( Yemen'de) Sana Türk Şehitlik Anıtı'na 12 Mart sabahı Huti unsurlarınca gerçekleştirilen ve tahribata yol açan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz"
AA / Emre Karaca - Güncel