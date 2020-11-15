Türkiye'den İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki
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Türkiye'den İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki

15.11.2020 22:53 | Son Güncelleme: 15.11.2020 23:26
Türkiye'den İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşim birimi inşa faaliyetlerine tepki göstererek, "Filistin Devleti'nin kuruluşunun 32.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşim birimi inşa faaliyetlerine tepki göstererek, "Filistin Devleti'nin kuruluşunun 32. yıl dönümünü kutladığımız bu günde, Filistin topraklarının Filistin halkına ait olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, uluslararası toplumun iki devletli çözüm vizyonunu destekleyen tüm üyelerini, İsrail'in bu mütecaviz eylemlerine, karşı çıkmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, daha önce Doğu Kudüs'te 108 ilave yasa dışı yerleşim birimi inşasına onay veren İsrail'in, bu kez Doğu Kudüs yakınlarında 1257 üniteli yeni bir yasa dışı yerleşim birimi inşası kararıyla, uluslararası hukuku çiğnemeyi ve Filistin halkının haklarını gasp etmeyi sürdürmekte olduğunu bir kez daha gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in, Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasında ilave yasa dışı yerleşim yerleri inşa etmek suretiyle, coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını engellemeye çalıştığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Filistin Devleti'nin kuruluşunun 32. yıl dönümünü kutladığımız bu günde, Filistin topraklarının Filistin halkına ait olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, uluslararası toplumun iki devletli çözüm vizyonunu destekleyen tüm üyelerini, İsrail'in bu mütecaviz eylemlerine karşı çıkmaya davet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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