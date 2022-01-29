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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maldivler'de

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maldivler'de

Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler'e Türkiye'nin Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler'e Türkiye'nin Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka'da temaslarının ardından resmi ziyaret kapsamında Maldivler'e geldi. Maldivler'e Türkiye'nin Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid'in ev sahipliğinde Maldivler İçişleri Bakanı ve İslami İşler Bakanı ile bir araya geldi.

(İHA)

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maldivler'de

Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maldivler'de

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka, Türkiye, Maldiv, Politika, Güncel, Haber

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