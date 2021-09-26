Son dakika haber: Direksiyon başında şüpheli ölüm - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Direksiyon başında şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Direksiyon başında şüpheli ölüm

Son dakika haberi... Antalya'da otomobilin direksiyonu başında fenalaşan kişi yaşamını yitirdi.

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'da otomobilin direksiyonu başında fenalaşan kişi yaşamını yitirdi. Ölüm haberini duyan kişinin ablası büyük üzüntü yaşarken, çevredeki meraklı vatandaşlar cenazeyi görebilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Olay, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 24. Cadde üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halindeki 07 BSU 02 plakalı otomobilin direksiyonu başında hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Caddeye gelen sağlık ekipleri, kimlik bilgileri Çetin Gamsız (61), olduğu öğrenilen kişinin yaşamını kaybettiğini tespit etti. Bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ölüm haberini duyup otomobilin yanına gelen Gamsız'ın ablası büyük üzüntü yaşadı.

Eğilerek cenazeyi görmeye çalıştılar

Bu sırada çevrede toplanan vatandaşlar, çalışmaları meraklı gözlerle izledi. Bir kadın vatandaşın cenazeyi görebilmek için olay yeri inceleme ekiplerinin cenazeyi kapatmak üzere kurduğu brandanın altına doğru eğilerek baktığı gözlendi.

Çetin Gamsız'ın cenazesi, savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Son dakika haber: Direksiyon başında şüpheli ölüm

Son dakika haber: Direksiyon başında şüpheli ölüm

Son dakika haber: Direksiyon başında şüpheli ölüm

Son dakika haber: Direksiyon başında şüpheli ölüm

Son dakika haber: Direksiyon başında şüpheli ölüm

Son dakika haber: Direksiyon başında şüpheli ölüm

Son dakika haber: Direksiyon başında şüpheli ölüm

Son dakika haber: Direksiyon başında şüpheli ölüm

Son dakika haber: Direksiyon başında şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sokak ortasındaki korkunç cinayetin sır perdesi çözüldü, kayıp kızın izine ulaşıldı

Sokak ortasındaki korkunç cinayetin sır perdesi çözüldü, kayıp kızın izine ulaşıldı

 7 ay arayla annesini ve nişanlısını kaybeden pilotun yürek yakan vasiyeti: Organlarımı onlar adına bağışlayacağım

7 ay arayla annesini ve nişanlısını kaybeden pilotun yürek yakan vasiyeti: Organlarımı onlar adına bağışlayacağım

 5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, nasıl kurtulduğunu anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti

5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, nasıl kurtulduğunu anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Özge Özpirinçci
Spor Mustafa Denizli Mesut Özil Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Fatih Terim Gazeteler Güzel Sözler Derya Yanık Şans Oyunları Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber: Direksiyon başında şüpheli ölüm - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 22:58:37. #1.11#