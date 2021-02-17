Son dakika haber! Didim'de bir evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti
Edinilen son dakika haberine göre Aydın'ın Didim ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı çift yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Didim ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı çift yaşamını yitirdi.
Efeler Mahallesi'nde Kemal Küçük'e (82) ait evde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye giden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
Evde inceleme yapan ekipler, Küçük ile eşi Emine Müşerref Küçük'ün (78) hareketsiz vaziyette olduğunu gördü.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollere göre dumandan etkilendikleri değerlendirilen çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.
Çiftin cenazeleri otopsi için Didim Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık