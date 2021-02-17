Son dakika haber! Didim'de bir evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Didim'de bir evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

17.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:19
Son dakika haber! Didim'de bir evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Aydın'ın Didim ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı çift yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı çift yaşamını yitirdi.

Efeler Mahallesi'nde Kemal Küçük'e (82) ait evde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Evde inceleme yapan ekipler, Küçük ile eşi Emine Müşerref Küçük'ün (78) hareketsiz vaziyette olduğunu gördü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollere göre dumandan etkilendikleri değerlendirilen çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiftin cenazeleri otopsi için Didim Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Pervin Buldan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Müge Anlı Buse Varol Cem Yılmaz
Spor Ali Koç Arda Turan Deniz Türüç Fatih Terim Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kar Tbmm Milli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Didim'de bir evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 13:23:38. #1.16#
title