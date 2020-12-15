Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 10

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Olası sel baskınlarına karşı belediye ekipleri sahile kumdan set

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karşıyaka sahiline geçici önlem alarak yaklaşık 250-300 metre civarı kumdan set çekti.

Yoğun yağışların kenti etkisi altına alması sonrası yeni oluşabilecek sel baskınlarına karşı Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karşıyaka sahiline geçici önlem alarak kumdan set çekti. Yaklaşık 250- 300 metre civarında bulunan kumdan set, dün akşam 40 kişilik bir ekiple çekildi. Dün, İzmir'de aralıklarla devam eden yoğun yağışlar sonrası Karşıyaka Mavişehir mahallesinde, deniz suları taşarak sahil yakınındaki İkinci Etap isimli sitenin otoparkı ve bahçesi sulara gömüldü. Kaldırım seviyesinden yaklaşık 25-30 cm yükselen sular, olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince boşaltılmaya çalışıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı