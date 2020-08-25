Son dakika haber: Devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Burdur'un Gölhisar ilçesinde traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

25.08.2020 23:34 | Son Güncelleme: 25.08.2020 23:39

Burdur'un Gölhisar ilçesinde traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Mustafa Kara (51) idaresindeki 15 HF 338 plakalı traktör, Yeşildere köyü Karamakli Çukuru mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, traktörün altında kalan Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kara'nın cenazesi Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Son dakika haber: Devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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