Son dakika haber: Devrilen traktörden yola savruldu, kamyon altında kalıp öldü
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Son dakika haber: Devrilen traktörden yola savruldu, kamyon altında kalıp öldü

26.10.2020 01:59 | Son Güncelleme: 26.10.2020 02:03
Son dakika haber: Devrilen traktörden yola savruldu, kamyon altında kalıp öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, kamyon ile çarpışan traktörün üzerinden yola savrulan Ahmet Kök (32), başka bir kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, kamyon ile çarpışan traktörün üzerinden yola savrulan Ahmet Kök (32), başka bir kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi. Kazada Kök'ün eşi Betül Kök (32) ile kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 22.30 Seydişehir- Bozkır karayolunun 5'inci kilometresi Kesecik mevkisinde meydana geldi. Ahmet Kök, eşi Betül Kök ile tarlasındaki pancarları söküp, traktörün römorkuna yükledi. Ardından da Kesecik mevkisindeki pancar alım merkezine getirip teslim etti. Kök'ün kullandığı 42 K 4125 plakalı traktöre, kara yoluna çıktığı sırada Durmuş Gök (49) yönetimindeki 07 EB 251 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kazada devrilen traktörden yola savrulan Kök, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen başka bir kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi. Kazada Ahmet Kök'ün eşi Betül Kök ile kamyon sürücüsü Durmuş Gök yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince  Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ahmet Kök'ün cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna kondu.Kök'ü ezip kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması çalışma başlatıldı.

  


Son dakika haber: Devrilen traktörden yola savruldu, kamyon altında kalıp öldü
Son dakika haber: Devrilen traktörden yola savruldu, kamyon altında kalıp öldü
Son dakika haber: Devrilen traktörden yola savruldu, kamyon altında kalıp öldü
Son dakika haber: Devrilen traktörden yola savruldu, kamyon altında kalıp öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun

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