Dereye düşen kadını itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dereye düşen kadını itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Dereye düşen kadını itfaiye kurtardı Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Karakoyun Deresine düşen kadın itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Dereye düşen kadını itfaiye kurtardı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Karakoyun Deresine düşen kadın itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın, iddiaya göre Karakoyun Deresi kenarındaki demir korkuluklarının üzerine çıktı. Bu sırada dengesini kaybederek, yere beton zemine çakılan kadın ağır yaralandı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı kadını merdiven yardımı ile dereden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dereye düşen kadını itfaiye kurtardı
Dereye düşen kadını itfaiye kurtardı
Dereye düşen kadını itfaiye kurtardı
Dereye düşen kadını itfaiye kurtardı
Dereye düşen kadını itfaiye kurtardı
Dereye düşen kadını itfaiye kurtardı
Dereye düşen kadını itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cevher Göçmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Zeynep Bastık Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Balotelli Fatih Terim Metin Oktay Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dereye düşen kadını itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 17:40:18. #1.14#

title