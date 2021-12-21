Son dakika haber... Denizli ve 10 ilde sahte içki operasyonu: 24 gözaltı

DENİZLİ (İHA) - Arasında Denizli'nin de bulunduğu Bursa merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 31 bin 502 litre etil alkol ve 57 bin 500 litre sahte içki ele geçirilirken, 24 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ekipleri, yasal olmayan yollarla etil alkol üreticisi ve bayilerinden temin ettikleri etil alkolleri sahte içkiye dönüştüren ve üzerine yüzey temizleyicisi, dezenfektan etiketleri yapıştırarak kargo yoluyla satış yaptığı belirlenen suç örgütünü fiziki ve teknik takibe aldı. 5 ay süren takibin ardından Bursa, İstanbul, İzmir ve Kırklareli'nde aralarında alkol üretimi yapan bir fabrika olmak üzere toplam 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Denizli'de sahte içki operasyonu

Sahte içkilerin üretildiği Bursa, İstanbul, Mersin, Aydın, Malatya, Denizli, Gaziantep, İzmir ve Amasya illerinde ise operasyon yapılan adreslerde 57 bin 500 litre sahte içki, 31 bin 502 litre etil alkol, bin 311 sahte etiket, 5 bin 311 adet alkollü içki yapımında kullanılan aroma, 51 adet alkol kiti, sahte kimlik, alkolmetre, 9 bin 22 adet boş şişe, bidon, damacana, 10 bin 250 adet alkollü içki şişe kapağı, 1 tabanca, şarjör ve 5 tabanca fişeği, 269 adet dezenfektan, 1,5 gram kubar esrar ile çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi. - DENİZLİ