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Son dakika haber! Denizli'de PKK/KCK propagandası iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Denizli'de PKK/KCK propagandası iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Denizli'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, bazı dijital malzemelere el konuldu.

Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Son Dakika Haberleri
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