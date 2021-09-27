Son dakika haber! Denizli'de PKK/KCK propagandası iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, bazı dijital malzemelere el konuldu.

Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.