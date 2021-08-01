Son dakika haber: Denizli'de ormanlık alanda yangın çıktı
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Son dakika haber: Denizli'de ormanlık alanda yangın çıktı

Son dakika haber: Denizli'de ormanlık alanda yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Honaz Dağı Milli Parkı yakınındaki bir bölgede duman fark eden vatandaşlar durumu, itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yangını söndürmeye yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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