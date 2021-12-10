Dünürler arasındaki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye çıktı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bekilli ilçesinde dün dünürler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanarak hastaneye kaldırılan bir kişi daha hayatını kaybetti, gözaltına alınan damadın babası tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan G.İ. ve oğlu C.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından Çal Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan G.İ. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, oğlu C.İ. ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Dün G.İ'nin ateşlediği tabancayla ağır yaralanan F.K, kaldırıldığı Bekilli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kavgada yaşamını yitirenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Olay

Dün, Yeni Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesinde lastik dükkanı işleten G.İ. ile Uşak'ın Karahallı ilçesinden gelen dünürü A.K. arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan A.K. kaldırıldığı hastanede ölmüş, F.K. ile M.K. yaralanmıştı. Olayın ardından G.İ. ile oğlu C.İ gözaltına alınmıştı.