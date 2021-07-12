Son dakika haber! Denizde kaybolan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İzmir'in Urla ilçesinde serinlemek için denize giren 13 yaşındaki çocuk gözden kayboldu.

İzmir'in Urla ilçesinde serinlemek için denize giren 13 yaşındaki çocuk gözden kayboldu. Bir süre sonra kıyıya çıkartılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre olay saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Özbek Mahallesi Akkum Plajı'nda meydana geldi. Serinlemek için arkadaşlarıyla plaja gelen Hamdullah Peker (13), denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Peker'in arkadaşları ve plajdakilerin aramaları başta sonuç vermezken, bir süre sonra suda hareketsiz duran çocuk, vatandaşlar tarafından kıyıya çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Hamdullah Peker, ambulansla Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Peker'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı