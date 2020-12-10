Define ararken infilak eden patlayıcıyı arkadaşları yaptı sandılar! Döve döve öldürdüler

Eskişehir'de kaçak kazı alanında define ararken hazırladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 2 şahıs yaralandı. Patlayıcıyı hatalı infilak ettirdiğini düşünen şahıslar, arkadaşları Mehmet S.'yi darp ederek öldürdü.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde define arayan arkadaşların arasında çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet S., Sevinç E., Murat K., Servet K., Ömer K., Kaan K. ve Bekir K., define aramak için Sakarıılıca Parmaklı mevkiine gitti. Burada önlerine çıkan kayayı patlatmak için hazırladıkları el yapımı patlayıcıyı kullandıkları sırada yaşanan infilak sonucu Ömer K. ve Mehmet S. ağır yaralandı.

ARKADAŞLARINI DARP EDEREK ÖLDÜRDÜLER

Ardından Ömer K.'nın kardeşleri Kaan K. ile Bekir K., patlamaya neden olduğu iddiasıyla yaralanan Mehmet S.'yi darp etmeye başladı. Daha sonra durumu bildirmek için 112'yi arayan Sevinç E. ile Servet K., yaralanan Mehmet S.'yi 26 VK 734 plakalı otomobile bindirip Tepebaşı ilçesine bağlı Koyunlar Mahallesi'ne gitti. Burada karşıladıkları 112 Acil Servis sağlık ekipleri, yaptıkları muayene sonucunda Mehmet S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

BİR KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Elinden ve gözünden yaralanan Ömer K. ise kardeşleri Kaan K. ve Bekir K. tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Buradan ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ömer K.'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Ayrıca şüphelilere ait otomobilde yapılan aramada bir miktar el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Mehmet S.'nin cesedi, otopsi işlemleri için ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 5 şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞATAY GÜR