Son dakika haber! Danimarka, nüfusunun 4 katından fazla sayıda Kovid-19 aşısı sipariş etti
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Son dakika haber! Danimarka, nüfusunun 4 katından fazla sayıda Kovid-19 aşısı sipariş etti

30.01.2021 03:07 | Son Güncelleme: 30.01.2021 03:10
Son dakika haber! Danimarka, nüfusunun 4 katından fazla sayıda Kovid-19 aşısı sipariş etti

Son dakika haber... Danimarka, yaklaşık 5,8 milyon nüfusuna karşın 24,8 milyon kişiye yetecek kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı siparişi verdi.

Danimarka, yaklaşık 5,8 milyon nüfusuna karşın 24,8 milyon kişiye yetecek kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı siparişi verdi.

Danimarka İlaç Ajansının internet sitesinde yer alan rakamlara göre, Danimarka, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 41,6 milyon doz aşı siparişi verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu aracılığıyla aşı tedarik eden Danimarka, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, BioNTech/Pfizer, CureVac ve Moderna firmalarından aşı alacak.

Anlaşma çerçevesinde Danimarka'nın 3 milyon kişi için ekstra aşı opsiyonunun daha bulunduğu kaydedildi. Söz konusu opsiyonun da kullanılması durumunda, 27,8 milyon kişiye yetecek kadar aşı satın alınmış olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Çolak

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