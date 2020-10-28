Dakikalar önce uyarıldı hediye edilen kaskı başına değil koluna taktı

- Dakikalar önce uyarıldı hediye edilen kaskı başına değil koluna taktı Gaziantep'te trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, kasksız motosiklet sürücüleri üzerinde uygulama yaptı.

- Dakikalar önce uyarıldı hediye edilen kaskı başına değil koluna taktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, kasksız motosiklet sürücüleri üzerinde uygulama yaptı. Ceza endişesi taşıyan sürücüler, jandarma ekiplerinin kask hediyesi ile büyük şaşkınlık yaşadı. Bir kaç dakika önce jandarmanın uyardığı sürücülerden bazıları ise hediye edilen kaskı başına değil koluna taktı.

Nizip ve Karkamış Ilçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından Nizip- Karkamış karayolu üzerinde denetleme yapıldı. Kask kullanmayan motosiklet sürücülerini durduran ekipler, hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye attığını söyleyerek, sürücüleri uyardı. Ceza endişesi yaşayan sürücülere kask hediye ederek, kaskın önemini anlattı. Jandarma ekipleri "Bir şey olmaz deme, kaskını tak ölme" sloganıyla durdurdukları motosiklet sürücülerini tekrar tekrar uyararak, aksi durumda cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Yaklaşık 3 saat süren uygulamada 50 motosiklet sürücüsüne kask hediye edildi. Ekipleri görünce ceza endişesi yaşayan motosiklet sürücüleri ise hediye edilen kask nedeniyle büyük sevinç yaşadı. Ekiplere teşekkür eden sürücüler, "Çok güzel uygulama oldu. Artık kaskımız oldu. Kasksız yola çıkmayacağı" diye konuştu.

Kaskı başına değil koluna taktı

Jandarma ekiplerinin uyardığı sürücülerden bazıları ise ekiplerin hediye ettiği kaskı kafasına takarken, ekiplerden uzaklaşır uzaklaşmaz ise başından çıkardı. Kaskı koluna takan motosiklet sürücüsü kilometrelerce yolu kolundaki kask ile seyir ederek, hem kendi canını hemde trafik güvenliğini tehlikeye attı. bir kaç dakika önce jandarma ekiplerinin uyararak kask hediye ettiği motosiklet sürücüsünün ekipleri geçtikten hemen sonra ise kaskı koluna takması, olaya şahit olan sürücü ve yolcuları da şaşırttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HANİFİ GÜZEL